Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, les 2 et 3 avril 2021 pour La Réunion, la ville de Saint-Leu propose de faire connaissance avec le Centre de Ressources Interrégional pour l'Autisme, basé sur la commune, dont la mission première est le diagnostic et l'évaluation du handicap. Un outil à la disposition des familles et des professionnels de santé à découvrir en vidéo ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

