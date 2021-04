Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Kélonia garde le lien malgré sa fermeture au public et présente chaque jour (ou presque) une tortue. Aujourd'hui c'est au tour de Choka, une jeune tortue verte victime d'un choc violent avec un bateau en 2020. Soignée par le centre de soins de Kélonia depuis novembre 2020, "ses tissus cicatrisent et se régénèrent" se réjouit le centre de recherche. Le dispositif mis en place sur Choka rapproche les bords de sa lésion. "La prudence est de mise car il faut s'assurer de la consolidation des tissus cicatriciels avant de retirer les liaisons métalliques maintenant la carapace" précise Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia. Il appelle à la vigilance des usagers de la mer et notamment au respect des limitations de vitesse (Photo Kélonia)

