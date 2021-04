Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Ce dimanche18 avril 2021 e début d'après-midi la mairie de Saint-Leu a pris un arrêté interdisant l"'accès à la plage et au littoral, la circulation sur les voies piétonnes du front de mer, la baignade, les activités nautiques et de loisirs ainsi que la circulation des bateaux de plaisance". Cette décision a été prise en raison de la forte houle qui déferle sur les côtes ouest et sud de l'île

