Une consultation du public a eu lieu ce lundi 19 avril 2021 sur la modification du schéma départemental des carrières (SDC). Le SDC définit les conditions générales d'implantation des carrières sur le territoire. L'objet de cette modification concerne l'inscription de deux espaces carrières de roches sur Saint-Leu, à Bois Blanc, au lieu-dit Ravine du Trou. Il s'agit d'une nouvelle tentative de fournir en matériaux le chantier de la NRL. Mais la ville de Saint-Leu s'oppose fermement à ce projet. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La collectivité s’inscrit en faux contre les arguments avancés tant sur le fond que sur la forme.

L’argumentaire repose sur les éléments suivants :

• le SDC doit être révisé et non modifié ;

• les besoins du chantier de la NRL ne rendent pas nécessaire la création de nouveaux espaces carrières sur le territoire de Saint-Leu ;

• le dossier soumis à contribution ne justifie pas le choix du site de la Ravine du Trou ;

• les inconvénients et les risques sont trop importants pour le site de la Ravine du Trou.

Pour toutes ces raisons, la ville de Saint-Leu considère que le projet de modification du schéma départemental des carrières (SDC) ne doit pas aboutir et espère que les observations émises conduiront l’État à ne pas prendre un arrêté de mise à jour du SDC.