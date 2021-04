Le service des impôts de la commune de Saint-Leu accueille ses administrés-contribuables à compter de ce mardi 20 avril 2021 et jusqu'au mardi 8 juin 2021 au rez-de-chaussée de l'Hôtel des Postes. "Le service des impôts de la commune de Saint-Leu s'associe avec celui de Saint-Paul "pour vous accompagner dans ces démarches" indique la mairie saint-leusienne dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"La réception (du public) sera possible sans rendez-vous le matin de 8h30 à 12h et avec rendez-vous l’après midi de 13h30 à 16h. Le service des impôts accompagnant les administrés-contribuables saint-leusiens dans leurs démarches de déclaration d’impôts propose également une permanence à la mairie annexe de Piton à compter du mardi 27 avril 2021 et ce jusqu’au mardi 8 juin 2021 :

• le mardi de 8h30 à 12h et sur rendez-vous de 13h30 à 16h ;

• le vendredi de 8h30 à 12h et sur rendez-vous de 13h30 à 15h.

Pour de plus amples renseignements et prendre rendez-vous, contactez le 0262 34 66 91."