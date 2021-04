Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Cette semaine nous vous proposons : daube de légumes, poulet rôti, rougail saucisse et cari de merlu. Le tout accompagné de féculents et de légumes pour allier énergie et équilibre ! Nous vous rappelons que le menu est élaboré par la diététicienne de la restauration scolaire et qu'il peut être modifié selon les contraintes d'approvisionnement. A table. (Photo d'illustration : ville de Saint-Leu)

