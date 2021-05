Publié il y a 37 minutes / Actualisé le Mercredi 05 Mai à 13H38

Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) proposent des permanences, en mairie sur rendez-vous par téléphone au 02 62 21 60 86. L'architecte conseille, reçoit les particuliers pour toutes demandes de conseils en architecture et aménagement (volumes, utilisation de matériaux...). Les permanences auront lieu les lundis 10 et 31 mai 2021 en matinée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

