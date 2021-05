Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une cérémonie commémorative était organisée ce samedi 8 mai 2021, en comité restreint devant le monument aux morts. Le maire de Saint-Leu, Bruno Domen, en compagnie de Jean Pierre Cadiergues, le vice-président de l'association des Anciens combattants de Saint-Leu, de l'adjudant Schuft, du capitaine Lefevre, du Sdis de Saint-Leu et des élus, ont salué la mémoire des Saint-Leusiens et de tous les soldats français qui ont été mobilisés. "Un moment de recueillement et de mémoire pour les soldats qui ont donné leur vie pour la patrie" indique la ville. (photo : mairie Saint-Leu)

