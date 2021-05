Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Ce lundi 10 mai 2021, Odette et Charles Quinot ont fêté leurs 50 ans de mariage à leur domicile familial des Colimaçons, à Saint-Leu. Charles a exercé dans la maçonnerie et Odette a été assistante familiale. "Ils sont désormais à la retraite. Les époux Quinot ont eu 3 enfants et 7 petits enfants" indique la ville. "Toutes nos félicitations à Odette et Charles Quinot pour leurs noces d'or !" note la mairie de Saint-Leu. (photo : mairie de Saint-Leu)

