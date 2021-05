Publié il y a 13 minutes / Actualisé le Jeudi 20 Mai à 16H46

En raison du décalage du couvre-feu à 21h, la médiathèque Baguett' accueille de nouveau le public jusqu'à 18h et aux horaires habituels à partir du mardi 25 mai 2021.

L'accueil se fait en continu le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 18h et le jeudi de 13h à 18h. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

