Publié il y a 57 minutes / Actualisé le Jeudi 20 Mai à 12H21

L'Adie de La Réunion organise des rendez-vous personnalisés d'une vingtaine de minutes le mercredi 2 juin de 8h à 12h à la plateforme de services de Piton Saint Leu. Une réunion d'information collective est également prévue le vendredi 4 juin 2021 de 8h à 12h au centre de formation CEFORHA à Piton Saint Leu. "Si vous habitez le quartier Bois de Nèfles/Portail et avez un projet d'entreprise, l'Adie de La Réunion vous conseille et vient à votre rencontre" indique la ville de Saint-Leu. "L'association pour le droit à l'initiative économique organise également du 31 mai 2021 au 4 juin 2021, des web conférences et ateliers gratuits pour aider les entrepreneurs issus des quartiers prioritaires à créer leur entreprise dans les meilleures conditions." ajoute la ville. Plus d'informations sur la page facebook de l'Adie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

