Suite à la dégradation de la qualité de l'eau sur certains secteurs de Saint-Leu, et des interrogations de la part de certains parents d'élèves des écoles concernées par cette situation, la ville de Saint-Leu tient à rappeler que l'eau utilisée dans la restauration scolaire est potable.

"La ville de Saint-Leu rappelle aux parents, que suite à la crise sanitaire et les protocoles mis en place, chaque élève est tenu de venir à l'école avec sa bouteille d'eau et ce, afin d'éviter les gestes qui augmentent le risque de transmission du virus. De surcroît, la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, appelée loi EGalim interdit, depuis 2020, l’utilisation des bouteilles d’eau plate en plastique en restauration collective. Par ailleurs, la loi du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire interdit, depuis le 1er janvier 2021, la mise à disposition de bouteilles dans les lieux recevant du public" ajoute la municipalité.

