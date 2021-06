L'association "Vien à Zot" fête ses 30 ans d'engagement. "Elle compte aujourd'hui 118 adhérents bénévoles" indique la ville de Saint-Leu. "Vient a Zot" propose des activités ludiques, des centres de loisirs ainsi que des voyages d'échanges européens aux jeunes et aux familles. Retrouvez le communiqué de la ville de Sainte-Leu ci-dessous. (photo rb/www.ipreunion.com)

- Une association plébiscitée -

Vien à Zot a créé un véritable lien social dans le quartier prioritaire Bois de Nèfles -Portail où elle est un maillon essentiel du contrat de ville. "On se rend comptes des résultats. On véhicule des valeurs fortes à travers l’éducation populaire et des ateliers de prévention ou encore de prévention contre les addictologies" explique son président fondateur Georges Henri Indiana.

Vien à Zot rayonne également dans les hauts et auprès de personnes plus âgées telles que les occupants de la résidence Séniors Tailladet à Piton Saint-Leu où l’association initie un projet de jardin partagé. Fort de la réussite d’un projet similaire à la SHLMR de Portail, l’équipe est sollicitée par les bailleurs sociaux pour porter de futurs jardins communautaires inter générationnels.

Présidence tournante

Après avoir bénéficié durant sa jeunesse des actions de l’association et s’être engagé ces dernières années en tant que bénévoles, Michel HODGI est depuis le 10 février dernier le nouveau président de l’association Vien à Zot. Un passage de relais ô combien symbolique à l’occasion de ce 30ème anniversaire.

Découvrez les membres du bureau de l’association

Michel Hodgi : président

Georges Henri Indiana : président fondateur

Les autres membres du bureau : Yves Pontalba, Liliane Hoarau, Fabrice Genna, Marie-Line Hypolite, Marie Claire Savignan, Parméla Tiandie, Guillaume Silotia.

L’association compte trois salariés dont deux apprentis en formation depuis le 23 mars dernier.

Son siège social se situe 1 rue du stade et comprend une grande salle polyvalente, une cuisine et des bureaux. Vous souhaitez les joindre et s’engager à leurs côtés, contactez le 0262 34 35 10.