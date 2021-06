Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 23 heures

Les prochaines élections départementales et régionales se dérouleront le 20 et 27 juin prochain, les électeurs de la ville de Saint-Leu seront appelés à voter dans le canton 1 et le canton 14. La mairie rappelle à ses électeurs dans quel bureau de vote se rendre en fonction de son canton. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

