Les médiathèques de la ville de Saint-Leu à savoir Roger Poudroux de La Chaloupe, Baguett' du centre-ville et la bibliothèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu reprennent leurs animations."N'oubliez pas de réserver par téléphone auprès des médiathèques et de la bibliothèque avant de venir" indique la mairie. "Depuis la fin mai, l'accueil des usagers dans ces établissements recevant du public est possible dans le respect du protocole sanitaire, soit une personne pour 8 m2. Le programme de juin se veut résolument ludique et créatif. Ateliers et spectacles sur inscriptions" ajoute la ville de Saint-Leu dont nous publions le communiqué ci-dessous.(photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Médiathèque Baguett' -



A la médiathèque Baguett’, l’équipe convie les enfants : (pour réserver contactez le 0262 45 79 00)

- Le mercredi 9 juin de 10h à 11h à une animation avec le clown. Un spectacle pour enfants de 2 à 4 ans.

- Le mercredi 16 juin de 10h à 15h30 à deux ateliers à l’occasion de la fête des pères. Une surprise pour papa avec la section jeunesse de l’équipe de la médiathèque sur deux créneaux horaires : 10h à 11h30 pour les 5 – 7 ans et de 14h à 15h30 pour les 8 – 12 ans

Baguett’ fêtera aussi la musique le mercredi 23 juin de 14h à 15h30 – La fête de la musique et si on chantait ? L’équipe organise un karaoké spécialement pour les enfants de tous âges. Qui sera le nouveau talent de demain ? Pour enfants de 8 à 12 ans



- Le mercredi 30 juin de 10h30 à 11h30 : conte créole. Rouve zot zorey, akout zistwar tizan, zistwar grandiab… La salle Kriké- Kraké i propoz azot une Zistwar ti zean. Pour enfants à partir de 6 ans

- Les adultes ne sont pas oubliés avec un atelier d’écriture proposé par l’association Lilomots le samedi 12 juin de 15h à 17h : Ecrire la mer, les mercredis 2, 16 et 30 juin de 10h à 12h : tournoi de Scrabble

- Mordu de scrabble ? Venez vous confronter avec d’autres joueurs à la médiathèque Baguett’, le vendredi 18 juin de 15h à 17h : blind test musical. Venez tester vos connaissances à l’occasion de la fête de la musique



- Le samedi 19 juin de 10 à 12h Envie de partager vos lectures ? Nous vous attendons prochainement pour le comité de lecture de l’espace adulte. Le thème du mois : la musique au cœur du roman.

- L’espace Koméla vous propose le mercredi 16 juin de 17h à 18h : English Causerie avec M. Akbi. Une heure d’échanges en anglais, pour tous ceux qui souhaitent s’initier, perfectionner son oral ou tout simplement pour le plaisir. Même jour et même heure le mercredi 16 et 30 juin 17h à 18h pour conversation en espagnol. Pour adolescents et adultes.

- Koméla, c’est aussi le samedi 12 juin de 10h à 12h un atelier culinaire : Apprenez à faire des bouchons ! , de petites bouchées de viande cuite à la vapeur, parfumée et entourée d’une pâte fondante. Venez apprendre à les confectionner à l’espace [email protected]

Pour adolescents et adultes

L’espace Appart propose une animation " Le croquis ? J’adore ", les samedis 12 et 16 juin de 15h à 17h. Vous êtes passionnés de dessin et vous souhaitez améliorer vos talents de dessinateur ?

Et les mercredis et samedis de 13h à 16h Les Jeux vidéos, c’est fun ! Aventure, action, combat, conduite… Il y en a pour tous les goûts à partir de 8 ans.



- Médiathèque Roger Poudroux -

A la médiathèque Roger Poudroux (pour réserver contactez le 0262 26 26 74) ; ne ratez pas l’exposition “Voyages en Paysages Natifs”, jusqu’au jeudi 3 juillet. Des créations artistiques et artisanales de l’artiste Raphaëlle Carlier et des élèves du collège de La Chaloupe. Le temps est venu de la reconnaissance de notre patrimoine natif, fragile et en partie exclusif : les endémiques stricts réunionnais.

Vous pouvez aussi profiter des ateliers de :



- Loisirs créatifs avec l’association “Les tricopines” le samedi 19 juin de 9h à 12h. Il reste des places, venez munis de vos crochets nous rejoindre tous les 3ème samedis du mois pour un moment de détente garanti.

- Echecs avec le club d’échecs, les 2éme et 4éme samedis du mois 12 et 26 juin de 10h à 12h. Pour joueurs confirmés ou débutants à partir de 7 ans.

- Culture santé et bien-être avec l’association Aimee les 12 et 26 juin de 10h à 12h : Initiation au yoga. La pratique du yoga apporte à votre enfant la connaissance son corps, augmente sa capacité de concentration, et beaucoup d’autres bienfaits positifs pour l’aider à se développer et appréhender notre monde.



- " Je fais moi-même ": confection pour la fête des pères avec l’association Kaz design le mercredi 16 juin de 14h à 16h. Venez plier, découper, coller, colorier ou peindre dans cet atelier créatif réalisé pour la fête des pères.

- Art artisanat et tradition : “je fais un cadeau pour papa” avec l’équipe de la médiathèque le mercredi 16 juin de 9h à 12h. L’association Kaz design’ vous propose pour la fête des pères de réaliser un carillon péï, à partir de 6 ans. Places limitées.

- Côté spectacle, Bout’soie pour un très jeune public est à découvrir le samedi 19 juin à 10h. Créé in situ au contact des bébés, nourri des perceptions sensorielles de l’intériorité, " Bout d’Soie " s’inspire de la manière dont les tout-petits explorent et s’approprient leur environnement. Un visuel coloré de tissus multiples accompagné de violon nous plonge dans une bulle de sensations et d’émerveillements. Bébé de 0 à 3 ans.

- Un spectacle à retrouver également à la bibliothèque Sudel Fuma de Piton Saint-Leu le mercredi 23 juin 2021 à 10h à la salle du Foirail avec la "Compagnie Mille et Une Façons ". Spectacle suivi d’un temps d’exploration et de manipulation interactive.

A partir de 3 mois et pour toute la famille.



- Bibliothèque Sudel Fuma -



Bibliothèque Sudel Fuma (pour réserver contactez le 0262 34 09 05). Découvrez l’exposition " La tête dans les images " jusqu’au 30 juin 2021

Un voyage en 72 images, dont 28 de l’Océan indien, extraites d’albums de jeunesse récents. Sept albums péi sont présentés. Des reportages vidéo sont à découvrir. Les talents des illustrateurs et illustratrices de la littérature jeunesse sont à l’honneur !

Pour enfants et tout public. Cette exposition est en lien aves deux animations les :

- Le samedi 19 juin 2021 de 9h00 à 12h30 : atelier d’écriture " Ma plume magique " avec l’autrice Joëlle Ecormier. A partir de l’histoire de l’album “Si Timide” lue par l’autrice, création d’une carte “Ma plume magique, mode d’emploi”, pour soi ou à offrir. Une idée de cadeau pour la fête des pères. A partir de 8 ans et pour tout public

- Le mercredi 30 juin 2021 de 14h00 à 15h00 : Atelier kamishibai autour du livre " Que fait mon île quand vient la nuit ? " avec Tatiana Patchama et Ulric Grondin

Les enfants voyageront dans le livre grâce au kamishibai fabriqué par les auteurs. Ce petit théâtre permet d’accompagner les enfants dans la lecture des illustrations, en entrant dans les détails des dessins. En fonction du temps, un atelier dessin sera proposé pour imaginer une nouvelle page. Pour enfants de 6 à 10 ans.

L’équipe de Piton propose également deux représentations les samedi 12 juin et 3 juillet 2021 à 10h00 du spectacle de conte" Zistwar Mémé Solèy èk Mémé Fénwar " avec Véronique Insa. Il était une fois deux sœurs … deux p’tites dames, enfin, disons plutôt deux petites mamies, malicieuses qui partagent l’histoire de leur vie avec les enfants, avec leurs parents aussi. Pour enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents.



L’Hôtel des postes proposera de nouvelles expositions à partir du 2 juillet 2021.

Plus d'informations sur le site de la ville de Saint-Leu