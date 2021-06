Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

La ville de Saint-Leu informe d'un exercice d'évacuation incendie le jeudi 10 juin 2021 entre 13h et 14h aux écoles maternelle et élémentaire de l'Etang. Cet exercice commun aux deux écoles interrompra la circulation sur le CD22. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La ville de Saint-Leu informe d'un exercice d'évacuation incendie le jeudi 10 juin 2021 entre 13h et 14h aux écoles maternelle et élémentaire de l'Etang. Cet exercice commun aux deux écoles interrompra la circulation sur le CD22. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)