Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 31 minutes

Les enfants de l'école maternelle du Plate à Saint-Leu ont pu découvrir ce jeudi 10 juin matin, l'imaginaire de Teddy Laffare Gangama. "Le conteur leur a présenté en musique le spectacle "in zong in doi" à la plateforme de service. Plus d'informations ci-dessous. (photo : mairie de Saint-Leu)

