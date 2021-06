Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Ce samedi 12 juin 2021, Véronique, enseignante, traductrice créole et conteuse a présenté le conte "mémé Soley et mémé fénoir" aux enfants et parents inscrits. Ces derniers ont profité de ce moment à la médiathèque de Sudel Fuma à Piton Saint-Leu. (photo : mairie de Saint-Leu)

