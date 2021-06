Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Ce dimanche 13 juin 2021, Roger et Ginette Grenoux ont fêté leur 50 ans de mariage "à leur domicile au centre-ville" précise la mairie de Saint-Leu. "Toutes nos félicitations à Ginette et Roger qui coulent des jours heureux et une retraite bien méritée dans leur quartier natal du centre-ville" indique la ville. Plus d'informations ci-dessous. (photo : mairie de Saint-Leu)

