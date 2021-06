Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 34 minutes

La ville de Saint-Leu vous informe de la fermeture momentanée du site web et de la page Facebook de la ville en raison du second tour des élections régionales et départementales. "Les services sont joignables par téléphone au 0262 34 80 03" indique la ville. Plus d'informations ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

