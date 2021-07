Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

La ville de Saint-Leu s'est engagée dans une démarche de modernisation de ses outils de communication et possède désormais son propre compte Instagram. Les Saint-Leusiens et Saint-Leusiennes peuvent suivre l'actualité de leur ville sur Instagram. Retrouvez-y de l'actualité, des infos pratiques, des paysages saint-leusiens ainsi que les évènements. La ville vous invite à partager vos photos et vidéos pour mettre Saint-Leu "enler". (Photo AFP)

