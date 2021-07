Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 23 heures

Ce mercredi 30 juin 2021, Tatiana Patchama et Ulric Grondin ont sensibilisé des enfants saint-leusiens et saintes-leusiennses sur la protection de notre biodiversité. Cet atelier s'est déroulé à la bibliothèque de Piton dans le cadre de l'exposition intitulée "La tête dans les images". Plus d'informations ci-dessous. (Photos : mairie de Saint-Leu)

Ce mercredi 30 juin 2021, Tatiana Patchama et Ulric Grondin ont sensibilisé des enfants saint-leusiens et saintes-leusiennses sur la protection de notre biodiversité. Cet atelier s'est déroulé à la bibliothèque de Piton dans le cadre de l'exposition intitulée "La tête dans les images". Plus d'informations ci-dessous. (Photos : mairie de Saint-Leu)