Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le maire de Saint-Leu Bruno Domen et les conseillers et conseillères municipaux félicitent les Saint-Leusiennes et Saint-Leusiens qui ont décroché leur diplôme. A cette occasion, la municipalité offre un cadeau à tous les lauréats de Cap, Bep, Bac, BTS, licence, master, doctorat et diplôme reconnu par l'Etat sauf le brevet des collèges. Une prime d'excellence de 500 euros est notamment allouée aux bacheliers.ères ayant obtenu une mention "très bien" et de 1.000 euros à celles et ceux qui ont obtenu une mention "très bien" et les "félicitations du jury". La commune attribue également une aide financière pour la poursuite des études en première année de post-bac. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Leu que nous publions ci-dessous (Photo : mairie de Saint-Leu)

Le maire de Saint-Leu Bruno Domen et les conseillers et conseillères municipaux félicitent les Saint-Leusiennes et Saint-Leusiens qui ont décroché leur diplôme. A cette occasion, la municipalité offre un cadeau à tous les lauréats de Cap, Bep, Bac, BTS, licence, master, doctorat et diplôme reconnu par l'Etat sauf le brevet des collèges. Une prime d'excellence de 500 euros est notamment allouée aux bacheliers.ères ayant obtenu une mention "très bien" et de 1.000 euros à celles et ceux qui ont obtenu une mention "très bien" et les "félicitations du jury". La commune attribue également une aide financière pour la poursuite des études en première année de post-bac. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Leu que nous publions ci-dessous (Photo : mairie de Saint-Leu)