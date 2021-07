Publié le Mercredi 07 Juillet à 14H32 / Actualisé il y a 1 heures

Dans le cadre des actions de la politique de la ville et de la participation des bailleurs sociaux au bien être de leurs locataires, la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) et l'équipe du contrat de ville ont proposé ce jeudi un bazar Bio. Plus d'une trentaine de familles concernées sont ainsi venues remplir leurs soubiks de légumes et fruits péi goûteux. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Leu. (Photo : ville de Saint-Leu)

