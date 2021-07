La ville de Saint-Leu communique la programmation du "Leu réseau de lecture publique" pour le mois de juillet. Au programme des expositions, ateliers découverte, dessin, vacoa et bien d'autres activités. L'entrée est libre et gratuite mais l'inscription est obligatoire car seulement six personnes pourront participer à l'atelier simultanément. Retrouvez toutes les informations dans le communiqué de la ville de Saint-Leu que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’association Yourte en scène vous invite à la 7ème édition de l'exposition "Embarquement immédiat" à l'Hôtel des postes. Cette exposition rassemble les œuvres de 14 artistes à savoir Pierre Amoudry, Bruno Daverdin, Muriel Enrico, Géraldine Gabin, Judith Gueyfier, Kit Sune, Alice Lauret, Barbara Luel, Frédéric Martin, Moniri, Florence Muller, Gilles Presti, Robinson ainsi que Florence Vitry. Cette exposition est disponible jusqu'au samedi 31 juillet 2021.

- Médiathèque Roger Poudroux -

L'exposition "Voyages en paysages natifs" est disponible jusqu'au samedi 31 juillet 2021 à la médiathèque Roger Poudroux. Découvrez les créations artistiques et artisanales de l'artiste Raphaële Carlier et des élèves du collège de la Chaloupe.



Trois ateliers auront également lieu. Le premier est mené par l'association Vacoamana qui vous initiera aux techniques de tressage du vacoa, le samedi 12 et mercredi 18 juillet de 13h30 à 16h30. Cet atelier est destiné aux plus de 9 ans. L'association Aimée animera un atelier yoga pour les 6-15 ans les samedi 17 et 31 juillet de 9h à 12h. Puis Raphaële Carlier vous fera découvrir les plantes endémiques à travers ses croquis, le mercredi 28 juillet de 9h à 12h.

L'entrée est libre et gratuite. Les ateliers et spectacles se font sont sur inscription dans la limite des places disponibles. Seulement six personnes pourront participer à l'atelier simultanément. Informations et inscriptions au 0262 26 26 74.



- Médiathèque Baguett' -



L'équipe de la médiathèque Baguett' vous concocte la "séleksion mistèr", un service gratuit et personnalisé pour sélectionner des livres qui correspondent à vos goûts. Chaque sélection composée de trois à six ouvrages est prêtée pour 21 jours.

La médiathèque Baguett' accueillera trois ateliers au mois de juillet. Le mercredi 21 et samedi 24 juillet de 14h à 18h ce sera au tour des jeux de société pour les enfants de sept à neuf ans, suivi d'"Ecrire la mer" animé par Peggy Lou Garbal, le mardi 20 juillet 2021 de 14h à 16h pour les enfants de sept à dix ans. Le dernier atelier du vendredi 30 juillet de 14h à 16h est destiné aux marmailles de sept à neuf ans qui découvriront le maloya.



L'entrée est libre et gratuite. Les ateliers et spectacles se font sont sur inscription dans la limite des places disponibles. Seulement six personnes pourront participer à l'atelier simultanément. Informations et inscriptions au 0262 34 09 05 ou 0262 45 79 00.



- Bibliothèque Sudel Fuma -



Du jeudi 8 juillet au jeudi 5 août 2021, L'association Yourtes en scène vous fera découvrir les artistes du 7eme festival de carnet de voyage de La Réunion "Embarquement immédiat" à la bibliothèque Sudel Fuma à Piton Saint-Leu. Cette exposition est tout public.



L'artiste Kit-Sune animera un atelier d'illustration, aquarelle, encre, collage qui mêlera texte et image à la bibliothèque Sudel Fuma le jeudi 22 juillet de 13h30 à 16h30. Cet atelier est tout public et destiné aux enfants de plus de huit ans. L'exposition "Murs végétaux" se tiendra quant à elle à l'espace adulte jusqu'au 31 juillet 2021.

L'entrée est libre et gratuite. Les ateliers et spectacles se font sont sur inscription dans la limite des places disponibles. Seulement six personnes pourront participer à l'atelier simultanément. Informations et inscriptions au 0262 34 09 05.

D'autres ateliers sont également disponibles sur le site de la ville de Saint-Leu