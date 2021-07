Le Séchoir lance l'événement "𝟕𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝟕𝐤𝐚𝐫𝐭𝐲𝐞́, 𝐤𝐚𝐛𝐚𝐫𝐞́ 𝐤𝐫𝐞́𝐨𝐥 𝐢𝐭𝐢𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐧𝐭" : des ateliers magie et des spectacles aux couleurs créoles avec humour, convivialité et séga ! 💃🏾🎸🪄 Retrouvez Eric Lauret et d'autres artistes à Saint-Leu 𝗱𝘂 𝟳 𝗮𝘂 𝟭𝟵 𝗷𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝘁 au plus près de vous : 🟠 7 juillet au Stade de Bois de Nèfles 🟡 10 juillet à l'école Piton A 🟢 13 juillet au terrain sportif du Plate 🔵 16 juillet au terrain sportif de l'Etang 🟣 19 juillet à l'école primaire de la Chaloupe ➡️ Des ateliers ont lieu dans le quartier, la veille et le jour de chaque spectacle qui commence à 17h. C’est gratuit ! Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour avoir des informations exclusives sur les spectacles ! 🔜