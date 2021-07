Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

La ville de Saint-Leu a été retenue par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées (FIPH). La ville qui veut veut porter une politique d'insertion volontariste durant les trois prochaines années a pour objectif de pérenniser un taux d'emploi à hauteur de 6%. Ce projet de conventionnement entre les services municipaux et ceux de l'Etat a été acté le jeudi 1er juillet 2021 lors d'une visio conférence avec l'élue déléguée, Brigitte Dompy et les services de l'Etat. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Leu que nous publions ci-dessous. (Photo : mairie de Saint-Leu)

