Le conseil municipal de Saint-Leu s'est réuni le 30 juin 2021 à la salle des fêtes du Foirail. Les élus se sont prononcés sur les comptes de gestion 2020, l'adhésion à la centrale d'achats Cadi, le Pacte territorial de solidarité ainsi que l'installation de bornes de collecte de textiles à des fins de recyclage. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Leu que nous publions ci-dessous. (Photos : mairie de Saint-Leu)

- Adoption du compte administratif -

Les comptes administratifs de la collectivité qui ont été présentés interviennent dans le même état d’esprit qui a prévalu lors du débat sur les orientations budgétaires et l’adoption du budget : un contexte instable qui appelle à la prudence.

Alors que la demande sociale augmente du fait de la crise sanitaire et économique, les recettes ont diminué pour atteindre un niveau inférieur à celui de 2016. Le poids des dépenses engagées sur la dernière décennie est aussi conséquent et pèse sur les finances de la ville.

Le maire a rappelé la nécessité "de retrouver un équilibre financier avec des bases solides et durables pour la poursuite du développement de notre territoire", évoquant au passage la difficulté de la tâche que chacun doit mesurer. "Nous sommes dans l’action. Nous sommes dans la responsabilité" a insisté Bruno Domen.

- Adhésion à la centrale d’achats Cadi -

A l’heure de la mutualisation des moyens, les conseillers municipaux ont adhéré à la centrale d’achats durables et innovants (CADI), créée par le TCO. Saint-Leu va ainsi profiter de la force de négociation de cette association pour l’acquisition de fournitures en tout genre et la passation de marchés publics de toute nature afin de réaliser des économies.



- Approbation du nouveau Pacte territorial de solidarité (PST) -

Le partenariat avec le Conseil départemental se poursuit avec l’approbation du nouveau Pacte de solidarité territoriale pour la période allant de 2021 à 2023. Ce partenariat permet le financement de projets et d’actions pour un peu plus de 3 millions d’euros.

Parmi les projets proposés demeurent par exemple la remise aux normes de l’éclairage du stade Christol Marivan et des armoires électriques, le remplacement des aires de jeux sur le front de mer ou encore la réhabilitation des chapelles ardentes.

Le PST intervient également sur le volet social en participant au financement d’actions telles que le portage de repas à domicile et l’accompagnement socioprofessionnel des jeunes en difficulté.



- Collecte et recyclage des textiles, linges de maison et chaussures -

Les élus ont autorisé l’implantation sur le territoire communal, de Bornes d’apports volontaires (Bav) par l’association Ti Tang Récup. L’objectif est de permettre la collecte des textiles, linges de maison et chaussures en vue de les réutiliser ou de les recycler.



Au-delà des autorisations d’occupations temporaires du domaine public, la municipalité qui s’inscrit pleinement dans une démarche de développement durable signera une convention de collaboration avec l’association.