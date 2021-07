Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le 52ème Tour Auto de l'île se déroulera du 23 au 25 juillet à Saint-Leu. La course mythique est prévue pour le samedi 24 juillet en soirée sur la RD13 (route de l'Etang Saint-Leu) à partir du chemin Quatre sous jusqu'à la RD12. " La circulation et le stationnement seront interdits de 18h15 à 22h30 dans les deux sens sur la RD13 route de Bras Mouton et sur la RD12 route des Colimaçons " indique le communiqué publié par la ville de Saint-Leu. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Leu ainsi que l'arrêté du conseil départemental de La Réunion (Photo d'illustration : Photo : Ville de Saint-Leu)

