Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une opération nettoyons la nature est mis en place ce samedi 25 septembre 2021 dans la commune de Saint-Leu. Cette initiative est portée par les associations " RSF and Co ", " La Boîte à Couture " et " Aimée " . Durant toute la matinée , 14 associations vont quadriller le territoire communal et mobiliser un grand nombre de bénévoles de 8h00 à 13h00 "afin de ramasser un maximum de déchets". Les inscriptions à cette action de développement durable se font aux 0692 52 75 30. (Photo d'illustration RB www.ipreunion.com)

