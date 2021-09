Bruno Domen, maire de Saint-Leu, a fait le point ce vendredi 24 septembre 2021 sur la "situation financière historiquement dégradée" de sa commune. "Lors de la mandature antérieure des projets d'envergure ont été engagés sans financement" a ajouté l'édile, en pointant sans le citer l'ancien maire Thierry Robert. "Nous ne pouvons plus dépenser l'argent que nous n'avons pas" a estimé Bruno Domen en annonçant "la mise en place d'un plan de sauvegarde de ses finances à travers un nouveau cadre de gestion" (Photo rb/www.ipreunion.com)

Sous la mandature de Thierry Robert "projets d’envergure, la piscine Stella, Médiathèque Baguett’, ont été engagés sans financement. Conséquence des délais de paiement qui allaient jusqu’à 160 jours" note Bruno Domenen. Il parle d'"un emballement d'investissement d'une centaine de millions d’euros entre 2007 et 2015". Il commente ensuite "depuis mon investiture, j’ai voulu tenir un discours de vérité… aujourd’hui le cap c’est sortir du rouge"

Rappelant qu'il a été élu maire en 2017 lorsque , frappé par la loi sur le cumul des mandats, Thierry Robert a démssionné suite à son élection à l'assemblée nationale, il déclare : "je ne veux pas revenir sur les choix du précédent maire, mais la volonté politiique de l'ex-maire de ne pas constituer de dossiers de demande de financements auprès de la Région a eu pour conséquence de générer 4 millions d’euros de remboursement des intérêts pour 45 millions d’euros de dette" Le maire saint-leusien ajoute "dès 2017 j’ai agi pour renouer les relations avec la Région Réunion et même avec les services de l’État"

L'engagement de ces nouvelles pratiques, note la mairie, "a nécessité préalablement un diagnostic et une analyse financière prospective, pour mettre en place les solutions les plus adaptées"dit encore la mairie. L'objectif est de "fixer un cap plus vertueux en matière de gestion financière".

