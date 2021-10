Pour chaque période scolaire, la Commission des menus de Saint-Leu se réunit pour travailler sur les repas qui seront proposés aux enfants. Ces échanges permettent d'améliorer la composition des repas, la diversification alimentaire tout en prenant en compte les goûts des enfants ainsi que le nécessaire équilibre alimentaire. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo : ville de Saint-Leu)

Composée de trois parents d’élèves, d’un responsable de cantine, du responsable de la restauration scolaire, d’un membre de la médecine scolaire ou de la PMI (protection maternelle et infantile), de la diététicienne de la Commune et de l’élue déléguée aux affaires scolaires, la commission des menus se réunit toutes les périodes pour échanger et débattre du menu des périodes à venir.



Lors de la réunion, le programme de menus de chaque semaine est passé au crible pour vérifier si les entrées, plats et desserts respectent bien la fréquence réglementaire des aliments. Pendant ce temps d’échanges, les parents et le responsable de cantine donnent également leurs ressentis et celui des enfants sur les menus précédents. Ce débriefing est primordial pour éviter le gaspillage alimentaire et ainsi proposer des aliments qui conjuguent équilibre alimentaire et goûts des enfants.



La dernière réunion a notamment permis de préparer la semaine du goût avec quelques belles nouveautés à venir. Le Thème : " Voyage culinaire autour du monde ". Pour les prochaines commissions, la municipalité souhaite vivement que des élèves participent aux travaux pour élargir le dialogue avec les enfants.



Plus d’infos auprès du service Vie Éducative : 0262 54 98 02.