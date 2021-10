Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 36 minutes

Dans le cadre du mouvement national "Octobre Rose", la médiathèque de la Chaloupe Saint-Leu s'est parée de rose ce samedi 9 octobre 2021 à l'occasion d'une demi-journée de sensibilisation en partenariat avec les associations Run Odyssea et Les Tricopines. A cette occasion, les chaloupéennes et chaloupéens ont pu échanger et s'informer sur les actions et le fonctionnement de l'association intimement liée à la lutte contre le cancer du sein (Photo Saint-Leu)

