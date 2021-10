Les époux Corré ont fêté ce samedi 9 octobre 2021 leurs noces d'Orchidée (55 ans de mariage) à la Fontaine Saint-leu, en présence du maire de la commune Bruno Domen qui leur a adressé ses "meilleurs voeux".

Madame et Monsieur Corré ont tous les deux 77 ans. Joseph a travaillé dans les champs, il était très réputé pour son habileté à couper la canne à sucre. " travailler dans la canne lé dure... pour planter lé dure, pour couper lé dure et même pour manger lé dure ", confie Joseph avec un brin d’humour.



Le couple Corré profite maintenant des jours paisibles de la retraite dans le calme et la fraîcheur des mi-pentes. " Rosane et Joseph ont maintenant 6 enfants, 12 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants dont 1 petit dernier qui ne devrait plus tarder à arriver ", précise la Ville de Saint-Leu dans un communiqué.