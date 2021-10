Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Les séniors de la résidence Tabaillet, située à Piton Saint-Leu, ont pu participer à une journée récréative ce mardi 12 Octobre 2021. Organisée par le CCAS de Saint-Leu, en partenariat avec la SHLMR et l'association " Vien a Zot ", la manifestation a permis à la troisième jeunesse de profiter d'un temps d'échange et de convivialité en présence des partenaires et des résidents. (Photos : ville de Saint-Leu)

