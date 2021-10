Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Les clubs de football de Saint-Leu se sont donnés rendez-vous au stade de Portail ce mardi 12 octobre 2021. À l'initiative de cette rencontre, l'association " Piton Saint-Leu Football Académie " et Stéphane Adam, ancien joueur professionnel de Lille, aujourd'hui éducateur formateur. Une matinée d'entraînement et de jeux où les jeunes joueurs ont pu montrer leurs talents de footballeurs dans le but d'intégrer pourquoi pas, des clubs professionnels et des centres de formation. Sur place, Monsieur Aubin, élu délégué au Sport, est venu saluer cette initiative " qui permettra peut-être de détecter nos futurs champions péi du ballon rond ". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

