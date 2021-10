Les habitants de Saint-Leu sont invités à participer à l'un des trois ateliers organisés par le TCO concernant le projet de Territoire Grand Ouest 2040, les lundi 25 octobre, mardi 26 octobre et mercredi 27 octobre 2021 de 17h00 à 18h30 respectivement à la salle des fêtes du Foirail, à l'Hôtel des postes de Saint-Leu et à la maison de quartier du Plate.

Vous pouvez également donnez votre avis jusqu’au 30 novembre 2021 par le biais du questionnaire en ligne sur ce lien.

Des exemplaires papiers sont à votre disposition :



- à l’Hôtel de ville et dans les mairies annexes de Piton, du Plate et de La Chaloupe,

- à la plateforme de services du Foirail ; au pôle multiservices de l’Etang ;

- dans les médiathèques du centre-ville Baguett’ et Roger Poudroux à La Chaloupe Saint-Leu.