Ce vendredi 29 octobre 2021, municipalité et Lion's Club Réunion sud ont rendu un hommage au Docteur Bernard Bouchara. Il a exercé durant de nombreuses années sur la commune, de 1969 à 1999, accompagnant de nombreuses familles saint-leusiennes. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photo : ville de Saint-Leu)

Engagé sur le plan associatif, il a été co-président et trésorier du Nauticlub Laleu. Attaché à la pratique des activités nautiques, il n’a eu de cesse d’œuvrer en faveur de son développement. Il était également présent au sein du Lion’s club. Son engagement quotidien au service des Saint-Leusiens et du territoire aura été important.



A l’occasion de la cérémonie, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en présence du Maire et des élus, de la famille, des membres du Lion’s Club, une plaque commémorative a été dévoilée, à proximité donc, de ce qui fut son cabinet à Saint-Leu.