Lucie et Rosaire Ellaya ont célébré leur 50ème année d'union aujourd'hui à Grand-Fond. Un anniversaire de mariage qui, en présence du maire Bruno Domen, des élues Marie Alexandre et Armande Permalnaïck, s'est déroulé dans l'intimité de leur case où l'on pouvait ressentir l'engouement de gens passionnés. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Leu (Photo : ville de Saint-Leu)

Rosaire, 69 ans, artisan depuis son plus jeune âge et Lucie, commerçante et collectionneuse de plantes ont eu deux enfants et 3 petits-enfants qui font aujourd’hui leur bonheur.



Ils se sont rencontrés au bal de mariage d’une cousine. Après quelques années de débrouille, ils ont décidé de fuire la misère en s’installant à Nantes où ils sont restés 10 ans. " Il fallait avoir du courage en ce temps là ", dixit Rosaire. C’est après cette période qu’ils se sont installés définitivement à Grand-Fond où ils vivent heureux.



Bon anniversaire de mariage à eux !