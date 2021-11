Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Les enfants de 5 à 8 ans ont été invités ce mercredi 3 novembre 2021 à découvrir ou à redécouvrir la véritable histoire de gran mere kalle et son univers à la médiathèque Baguett. Ils ont pu ainsi écouter ce conte traditionnel qui fait aujourd'hui partie intégrante de la culture créole. Une histoire pleine de magie, une représentation interactive et colorée, proposée par l'équipe de la médiathèque pour le plus grand bonheur des petits. Nous publions ici le communiqué partagé par la ville de Saint-Leu sur sa page Facebook. (Photo: ville de Saint-Leu)

