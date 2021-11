Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 minutes

Le cycliste Donavan Grondin, 21 ans, est de passage dans les écoles de Saint-Leu ce mardi 16 novembre 2021. Médaillé olympique et champion du monde en cyclisme, il est actuellement à La Réunion et retourne sur ses terres d'enfance saint-leusiennes. En partenariat avec la ville de Saint-Leu et l'Académie de La Réunion, et dans le cadre des écoles labellisées JO 2024, l'athlète viendra à la rencontre des élèves. Il est attendu dans un temps sur le plateau sportif de l'école de l'Etang, l'établissement de son enfance ; puis il se rend ensuite à l'école Estella Clain, à La Chaloupe (Photo rb/www.ipreunion.com)

