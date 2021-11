Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Le président du Conseil Départemental et le maire de Saint-Leu ont signé ce vendredi 12 novembre 2021 un nouveau Pacte de Solidarité Territorial (PST II). Ce plan d'investissement d'un montant de 5 millions d'euros avec une participation du Département de l'ordre de 4 millions d'euros permettra la réalisation de réseaux et voiries multiples tel que le futur giratoire du bricoleur à Portail. Cyrille Melchior et Bruno Domen ont sur place posé les bases de la réalisation de cet échangeur qui doit désengorger la circulation en amont en aval du quartier de Piton. Ce PST offrira également des moyens pour la construction d'équipements publics (bâtiments sportifs, aires de jeux...) et la remise aux normes électriques et énergétiques du parc du 20 décembre et du stade Christol Marivan. Nous publions ici le communiqué du Département et de la ville de Saint-Leu. ( Photo : ville de Saint-Leu)

