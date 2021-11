Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Donavan Grondin a reçu ce vendredi 19 novembre 2021 des mains du maire Bruno Domen la médaille de la Ville de Saint-Leu pour son parcours et son palmarès exceptionnel. Le double champion du monde et médaillé olympique de cyclisme sur piste était présent aux côtés de sa grand-mère, sa mère, son frère et ses proches pour recevoir cette distinction. Le sportif de 21 ans avait également eu l'occasion d'échanger avec les élèves de la commune en début de semaine. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Leu. (Photos : ville de Sint-Leu)

