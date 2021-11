Publié il y a 36 minutes / Actualisé le Vendredi 19 Novembre à 14H39

La réalisation d'un partenariat entre la ligue de judo et la ville de Saint-Leu Saint Leu a permis de doter le territoire communal de plus de 100 tatamis. Mis à disposition par la ligue, ils pourront être utilisés au profit des judokas, pour les entraînements et les compétitions, comme ce fut le cas ces dernières semaines ! Ecoutez Jimmy Aubin, adjoint délégué au sport et Éric Romuald-Robert, président de la ligue de judo, qui en disent plus ci-dessous (Photo : Saint-Leu)

