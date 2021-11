Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

47 équipes de 3 à 5 personnes participaient à ce duathlon. Les sportifs ont, ce dimanche 21 novembre 2021 livré une performance à vélo et en course à pied d'un total de 27, 5 kilomètres, au départ de la Pointe au sel à l'Etang-Salé. Les vainqueurs de l'évènement organisé par l'association Saint-Leu triathlon, se sont vu remettre une médaille bien méritée et félicité par Bruno Domein, maire de la Ville. Nous partageons ici la publication Facebook de la Ville de Saint-Leu ainsi que les tableaux des résultats. (Photo : ville de Saint-Leu)

47 équipes de 3 à 5 personnes participaient à ce duathlon. Les sportifs ont, ce dimanche 21 novembre 2021 livré une performance à vélo et en course à pied d'un total de 27, 5 kilomètres, au départ de la Pointe au sel à l'Etang-Salé. Les vainqueurs de l'évènement organisé par l'association Saint-Leu triathlon, se sont vu remettre une médaille bien méritée et félicité par Bruno Domein, maire de la Ville. Nous partageons ici la publication Facebook de la Ville de Saint-Leu ainsi que les tableaux des résultats. (Photo : ville de Saint-Leu)