Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 minutes

Saint-Leu accueille la coupe de France d'escalade de bloc ce week-end du 27 et 28 novembre 2021, au gymnase de La Chaloupe. Le rendez-vous des finales pour la catégorie des séniors se tiendra comme à l'accoutumée le samedi soir de 19h00 à 21h. Les finales de la coupe de France d'escalade de bloc jeunes auront, quant à elles, lieu le dimanche matin de 9h45 à 12h00 au gymnase Noel Phalaris. Les Saint-Leusiens Oriane Bertone, numéro 3 mondiale, et Mickael Mawem, finaliste aux JO de Tokyo, seront les têtes d'affiches de l'évènement. D'autres membres de l'équipe de France féminine et du pôle Espoir Outre-mer, telles que Fanny Gibert ou encore Manon Hily, participeront à l'événement. Nous partageons ici la publication Facebook de la Ville de Saint-Leu. (Photo d'archive : rb / www.ipreunion.com)

