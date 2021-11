A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, le 25 novembre 2021n le maire Bruno Domen a rappelé l'engagement de la collectivité dans ce domaine avec notamment la nomination d'une référente violence intrafamiliale (VIF) au sein de la police municipale de la commune.

L’agente de police est formée pour l’accompagnement des personnes confrontées aux violences intrafamiliales. En premier lieu, il s’agit de l’accueil et de l’écoute des victimes. La référente considère que " venir au poste, c’est un premier pas important et qu’il est nécessaire de briser le silence, un acte libérateur ". Cette dernière est aussi habilitée à faire le lien avec la gendarmerie et le parquet. Pour joindre la référente VIF, contactez la police municipale, de 8h00 à 16h00, du lundi au vendredi au 0262 34 66 74.