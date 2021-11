La Ville de Saint-Leu accueille en ce moment l'Equipe de France de Sabre pour un stage. Dans cette sélection nationale, Saint-Leu est représenté par Maxence Lambert, qui vise la qualification pour les JO 2024 à Paris

Médaillés olympiques, champions nationaux et internationaux se sont ainsi entraînés sur Saint-Leu, sous l’impulsion de la ligue réunionnaise d’escrime, la Fédération Française d’Escrime, et avec la participation de l’association sportive Escrime Saint-leu – Masque de fer.



Ce lundi 29 novembre, les championnes et champions ont partagé un temps d’échange avec les écoliers de Saint-Leu dans le gymnase, en présence du Maire et des élus.