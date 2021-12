Une partie du réseau d'eau potable à Saint-Leu était depuis fin septembre, concernée par une pollution bactérienne, ayant entraîné par principe de précaution, une restriction d'usage à la boisson, imposée par l'Agence Régionale de Santé. Après la mise en oeuvre de dispositifs supplémentaires de traitement de l'eau ces dernières semaines, les analyses réalisées par l'ARS démontrent la disparition de la bactérie incriminée, ce qui permet la levée des restrictions d'usage. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le délégataire de service public en charge de l’eau potable à Saint-Leu, le TCO compétent en la matière et la Ville de Saint-Leu se sont mobilisés depuis le début pour faire face à cet épisode exceptionnel.



Bouteilles d’eau dans les écoles et pour les personnes suivies par le CCAS, mise en oeuvre de dispositifs pour renforcer en urgence la qualité de l’eau, … les efforts menés conjointement ont payé : l’eau est à nouveau consommable.



Après la mise en oeuvre de dispositifs supplémentaires de traitement de l’eau ces dernières semaines, les analyses réalisées par l’ARS démontrent la disparition de la bactérie incriminée, ce qui permet la levée des restrictions d’usage.



Le Maire de Saint-Leu se réjouit de ce retour à la normale, remercie l’ensemble des acteurs mobilisés en faveur d’une solution dans les meilleurs délais et les usagers pour leur patience et leur bienveillance.



La question de l’eau à Saint-Leu est un sujet évidemment pris au sérieux. Pour rappel, plusieurs travaux sont prévus dans les mois qui viennent : création d’une usine de potabilisation à Maduran, travaux sur les réservoirs et sur les réseaux mais aussi modernisation du réseau d’eaux usées notamment au centre-ville.



C’est ainsi plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissements programmés pour des solutions durables et une qualité de l’eau à la hauteur des attentes des usagers.

