Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Le Maire, Bruno Domen accompagné de Marie Alexandre conseillère municipale déléguée à la 3ème jeunesse et des conseillers Josian Zettor et Marie-Claire Vion se sont rendus chez Rachelle, 81 ans et Noël, 83 ans, pour célébrer leur anniversaire de mariage ce samedi 4 décembre 2021. Les époux Taïlamée ont 6 enfants, 9 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.

